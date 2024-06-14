Звідки у росіян взялися ці сили, пояснив 24 Каналу військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він також оцінив загрозу для України від будівництва росіянами фортифікацій на північному сході від Вовчанська за 3 кілометри від кордону.

Зверніть увагу Майже мільйон: Путін назвав число окупантів, що воюють в Україні

Як Росія перерозподіляє сили

Є підтверджена інформація, що з Південного напрямку росіяни зняли якусь частину сил і засобів і частково передислокували на Східний напрямок. Крім того, зменшили контингентів, які є навпроти Київської та Сумської областей.

"Перерозподіл. Не забуваємо, росіяни вже почали процес оголення стратегічного флангу на Далекому Сході, що аж на китайському кордоні, звідти виходять цілі підрозділи й частини", – наголосив Черник.

Що допомогло стабілізувати фронт

У Брюсселі 13 червня відбулося засідання у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що лінія фронту в Україні, зокрема на Харківському напрямку, стабілізувалася після дозволу наших партнерів бити їхньою зброєю по Росії.

100%. Фронт на Харківщині повністю стабілізований,

– зауважив військовий експерт.

Щоправда, є один неприємний момент – невеличкий плацдарм армія Росії таки утворила. Росіяни почали окопуватися. Якщо дійдуть до такого рівня фортифікації, як лінія Суровікіна, то вибивати їх звідти буде дуже нелегко. Втім, одного дозволу партнерів на удари по території Росії замало. Збройним Силам потрібно багато зброї.

Як росіянам вдається будувати фортифікації на Харківщині

Аналітики DeepState пишуть, що російська армія будує фортифікації за 2,5 кілометри на північний схід від Вовчанська. У роботах бере участь відповідна техніка, росіяни копають і вкопуються.

Після початку російського наступу на півночі Харківщини, було багато розмов про українську лінію оборони. Тоді в Харківській ОВА заявили, що будівництво фортифікацій на кордоні неможливе через постійні ворожі обстріли й укріплення мають будуватися на 8 – 10 кілометрів углиб від кордону. Однак ворогу все ж якось вдається будувати фортифікації прямо на лінії фронту й під обстрілами.

Вони не жаліють своїх людей. Все дуже просто. Загинув бульдозерист, та й загинув, є наступний. І стільки треба, стільки буде. А ми повинні свій особовий склад берегти. Це якраз є різниця у світоглядах і підходах до фортифікації,

– мовив військовий експерт.

Росіяни будують свої фортифікації за три кілометри від кордону. За словами Черника, це свідчить про те, що поки що окупанти відмовилися від своїх подальших планів просуватися вглиб на Харківському напрямку. Однак варто пам'ятати, що за всіма класичними воєнними підручниками, після того, як відбили напад ворога, передбачається контрнаступ.

"Чи будуть вони готувати відповідний сценарій? Точно. Питання лише в тому, наскільки якісно ми зможемо винищувати їхню логістику, щоб росіяни не змогли наростити критичну кількість сил і засобів, щоб знову спробувати рухатися", – додав Черник.

Провальний наступ росіян на Харківщині