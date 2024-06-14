Цікаво, що в травні на фронт вирушили перші жінки-ув'язнені з колонії під Санкт-Петербургом. Вони погодилися поїхати туди ще восени через жорсткі умови утримання, але не зрозуміло, чому їх не відправляли. Також поки не ясно, які плани в Кремля щодо таких військовослужбовиць.

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Скільки окупантів воює в Україні зараз

Майже 700 тисяч,

– пафосно заявив Путін.

Військових зігнали слухати його промову, вони згідливо кивали. Тож цілком можливо, що скоро держслужбовці масово підуть зі своїх посад, поступившися місцем тим, хто привіз з України унітаз або пралку.

Які цифри раніше називав Путін і чи можна їм вірити

Цікаво, що торік у грудні Путін говорив про 617 тисяч, тоді як набір контрактників в російську армію становив 486 тисяч осіб. Із мобілізованих на фронті було 200 тисяч.

У ГУР тоді назвали іншу кількість: чисельність російської армії в Україні, за даними наших розвідників, становила 443 тисячі.

У січні російський диктатор говорив про 600 тисяч.

На травень було відомо, що на окупованих територіях дислокуються понад 500 тисяч російських загарбників. А Володимир Зеленський повідомив, що біля кордону України збирається ще одне угруповання військ.

Отже, ми бачимо, як ворог нарощує свої сили. І все ж не може захопити нашу державу – ні за три дні, ні за три роки.

