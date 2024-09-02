Появилась информация, что Кремль был вынужден перебросить несколько подразделений с Покровского направления на Курскую область. Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире 24 Канала объяснил, какие это будет иметь последствия.

Смотрите также Путин понимает, что имеет 10 – 12 недель для достижения целей на Покровском направлении, – Sky News

У россиян проблемы с резервами

Журналисты The Wall Street Journal написали, что почти через месяц после начала Курской операции, ситуация продолжает набирать обороты. Даже несмотря на то, что Россия уже смогла подтянуть резервы. По данным некоторых СМИ, Кремль даже из Африки начал забирать своих военных и отправлять в Курскую область.

Более того, аналитики ISW сообщили, что Россия передислоцировала несколько подразделений с Покровского направления на Курщину.

Это интересный сигнал. Покровску отведена очень большая роль в их стратегии, но все равно они вынуждены забирать людей с того направления. До этого уже забрали из Буркина-Фасо, но их немного, позабирали из Запорожья, с Херсонщины, часть из Харьковщины – и это уже имеет последствия,

– отметил Евгений Дикий.

В последнее время у Третьей отдельной штурмовой бригады именно на Харьковщине есть хорошие результаты. Россиянам в конце концов пришлось снова перебросить туда войска из-за контрнаступательных действий со стороны украинских военных.

"Продвижение Третьей штурмовой бригады начались после того, как резервы оттуда перебросили на Курщину. А вот сейчас появился сигнал, что хотя бы кого-то начали забирать с Покровского направления. Это ломает их стратегический замысел. Точнее, они надеются, что этого не произойдет, но...", – заметил военный эксперт.

Поэтому стоит добавить, что кроме всего прочего, операция ВСУ на Курщине осветила серьезную проблему в оккупационной армии – у них просто нет резервов.

Роль срочников на Курщине

Пытаясь найти хоть какие-то подразделения на фронте, Россия также активно привлекает к боям на Курщине и срочников. Это явление приобрело массовый характер, срочников собирают фактически со всей России.

Срочников "засыпают" в Курскую область, чтобы они с теми небольшими частями, которые забрали с фронта, образовали хоть какой-то ударный кулак. Для нас это открывает новые перспективы. Во-первых, срочники небоеспособны, они обычно попадают в плен. Во-вторых, даже российское общество к этому оказалось чувствительным,

– подчеркнул Дикий.

Если в начале полномасштабного вторжения, россиянам, казалось, было абсолютно безразлично на десятки тысяч гробов, которые возвращаются с войны против Украины, то сейчас ситуация изменилась. Когда в бои начали активно бросать срочников, которых обещали не трогать, российское общество таки сумело среагировать.

Для Владимира Путина это было довольно болезненным вопросом, поэтому последний обмен пленными инициировала российская сторона. В Россию вернули 115 срочников. Однако, кажется, ситуация настолько безвыходная для российского командования, что на Курщину в дальнейшем отправляют срочников. Больше – просто никого.