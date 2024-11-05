Интересно, что морпехов должны были ротировать в Курскую область, однако в последний момент они оказались в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военного обозревателя, координатора группы "Информационное сопротивление", полковника ВСУ Константина Машовца.

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Оккупантов с Херсонщины могли перебросить под Покровск

Машовец сообщил, что, вероятно, на Покровское направление могли перебросить оккупантов из 61-й отдельной бригады морской пехоты, которая выполняла преступные задачи Кремля на левобережье Херсонщины.

Обозреватель отметил, что 61 бригада входила в группировку войск противника "Днепр", которая оперировала в районе города Олешки Херсонской области. Однако эта бригада подчиняется также и "Северному флоту", который в феврале 2024 года вошел в состав "Ленинградского военного округа". Машовец заметил, что 61 бригаду также называют "Киркенесской", ведь на шевроне изображен белый медведь.

Известно, что 61 бригада, которую, вероятно, перебросили с Херсонщины на другой участок фронта, имела следующий состав:

3 батальона морской пехоты,

1 десантно-штурмовой батальон,

1 разведывательно-десантный батальон,

2 самоходных артиллерийских дивизиона,

1 зенитный ракетно-артиллерийский дивизион,

1 инженерный морской батальон,

1 батальон материально-технического обеспечения,

бригадный лазарет.

По логике, именно эта бригада должна была вместо 810-й отдельной бригады морской пехоты и 155-й отдельной бригады морской пехоты сейчас бегать по Курским лесам, входящих в зону ответственности "Север". Однако нет... Ее привезли (если действительно привезли...) под Донецк,

– сообщил Машовец.

Обозреватель добавил, что, если эта информация соответствует действительности и бригаду оккупантов с Херсонщины действительно перебросили на Покровское направление, то эта ситуация очень показательна. Машовец отметил, что это раскрывает реальные сложности России с резервами. Ведь, если бы Кремль имел достаточно сил, то перебрасывать целую бригаду морской пехоты не пришлось бы.

"Более того, даже если предположить, что на Днепре она стала "лишней", то ее, вероятно, повезли бы прямо под Курск, где, очевидно, командование "штатного" округа этой бригады, на данный момент, явно испытывает недостаток боеспособной пехоты, а не в тылу 2-й общевойсковой армии на Покровском направлении", – добавил Машовец.

Ранее Машовец сообщал, что россияне перегруппировываются и готовятся к интенсивному наступлению на Покровском направлении, в частности в районе Покровска и Мирнограда. Кроме того, на Кураховском и Торецком направлениях российское командование распределило силы 51-й общевойсковой армии, сосредоточив основные усилия на прорыв к Курахово с севера и востока.