Россия перебросила в Беларусь ракетный комплекс С-400
Источник:Интерфакс
Россия продолжает наращивать вооружение у границы с Украиной. На этот раз с Дальнего Востока в Беларусь перебросили ракетные комплексы С-400.
Российские ракетные комплексы уже доставили в Беларусь. В Кремле говорят, что это происходит "в рамках обучения".
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Комплексы разместили под Брестом
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" с Дальнего Востока перевезли под белорусский Брест. Их якобы планируют использовать во время совместных учений России и Беларуси.
После прибытия к местам выполнения учебных заданий российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Беларуси и России,
– заявили в российском Минобороны.
Перевозки С-400 начали еще 21 января из дальневосточных областей России.
Что известно о С-400
С-400 – зенитная ракетная система, созданная для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, устанавливателей помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и прочих. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей с наведением на них до 160 ракет.
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