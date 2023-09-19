В Генштабе ВСУ сообщили, что российские бойцы были переброшены для охраны. Следует заметить, что иногда на этом аэродроме раздаются взрывы. В частности, тревожно там было буквально 30 августа 2023 года.

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Что известно о переброске Россией солдат в Крым

В Генштабе ВСУ рассказали, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории Украины.

Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой в Крыму, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики России для усиления охраны и обороны указанного объекта,

– рассказали украинские военные.

Следует заметить, что авиабазу в Джанкое используют военно-морские силы России в составе Черноморского флота. По данным "Крым. Реалии" там базируются:

39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа;

три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52;

вертолеты пограничной службы ФСБ России.

Взрывы на авиабазе в Джанкое: коротко