В Генштабе ВСУ сообщили, что российские бойцы были переброшены для охраны. Следует заметить, что иногда на этом аэродроме раздаются взрывы. В частности, тревожно там было буквально 30 августа 2023 года.
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Что известно о переброске Россией солдат в Крым
В Генштабе ВСУ рассказали, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории Украины.
Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой в Крыму, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики России для усиления охраны и обороны указанного объекта,
– рассказали украинские военные.
Следует заметить, что авиабазу в Джанкое используют военно-морские силы России в составе Черноморского флота. По данным "Крым. Реалии" там базируются:
- 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа;
- три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52;
- вертолеты пограничной службы ФСБ России.
Взрывы на авиабазе в Джанкое: коротко
- Утром 30 августа 2023 года в районе Джанкойского аэродрома раздалась серия мощных взрывов. Согласно опубликованным фотографиям, неподалеку от города Джанкой работала враждебная ПВО.
- В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" отметили, что работу ПВО заметили ориентировочно в 5 километрах от аэродрома.
- Следует заметить, что в конце июля 2023 года у россиян было попадания по складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Тогда эту информацию подтвердили даже так называемые оккупационные "власти" Крыма. Кстати, официально этот аэродром не работает.