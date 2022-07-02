Выхода из этой ситуации нет, – Фейгин объяснил "особый режим" для экономики России

Санкции против России даже сам Путин признает беспрецедентными, а Госдума готовит поправки, согласно которым экономика становится на так называемые "рельсы военного времени". Это говорит о том, что у России тяжелая ситуация с содержанием армии.

Виной тому – как нехватка денег, так и недоступность западных технологий. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание Окончательно определился, что будет уничтожать путинскую Россию, – Фейгин

Он отметил, что у российской верхушки во главе с Путиным нет простора для маневра, потому что они не могут позволить себе проиграть. Для них поражение – это не просто вопрос не получения чего-либо, а возможность потерять власть, а может даже и жизнь.

Финансы у России все же есть, то есть нехватка денег не является основной проблемой. Фейгин считает, что главный вопрос в кажущейся стабильности российской экономики.

Они семимильными шагами отказываются от конвертируемости рубля, от участия в мировой системе разделения труда в силу каких-либо планов по импортозамещению. Это связано с тем, что определенные виды продуктов отсутствуют в России. Ранее заполнявшиеся импортом и инвесторами с Запада,

– объяснил правозащитник.

Он добавил, что в России думают, что смогут создать и восполнить этот дефицит в ближайшее время в короткие сроки. Но на самом деле это невозможно и выхода из этой ситуации пока нет.

Реакция России на гонку вооружений

Великолепной иллюстрацией этого тупика является болезненная реакция России на гонку вооружений, которая действительно сейчас началась.

Сейчас туда будут инвестировать просто гигантские суммы. По словам Фейгина, речь идет не о миллиардах и даже не о сотнях миллиардов долларов. В передовые военные технологии будут вкладывать триллионы долларов.

России же, в свою очередь, абсолютно нечем отвечать. Перед ней стоит тяжелый выбор – повторить опыт Советского Союза, который включился в гонку вооружений и развалился, или "остаться при своих". Во втором случае, России будет совершенно невозможно не только вести войну, а соответствовать уровню развития военных технологий 21-го века. Эти технологии необходимы – это не вопрос того, что они могут быть, могут и не быть.

Представьте, вы сражаетесь солдатиками – призывниками, какими-то резервистами, контрактниками, "ДНРовцами". А с той стороны – боевые работы, просто машины воюют. Вы шахтами с ракетами кичитесь, а они пучковые лазеры выводят в космос,

– говорит Фейгин.

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