Россия переходит в тотальный контроль за населением, – военный эксперт Жданов

Россия переходит на систему 5G на китайской платформе – это тотальный контроль за населением.

Так считает военный эксперт Олег Жданов. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Как он пояснил, в Китае помещение как частных лиц, так и транспорта и всего остального – фиксируется этим искусственным интеллектом. И добавил, что дальше данную информацию обрабатывают.

Так Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как это в Китае

– подчеркнул Жданов.

И добавил, что это может произойти только в больших городах. Дело в том, что у россиян банально не хватит денег на это, и в таком случае они полностью выпадут из мирового интернета.

"Я думаю, что они сделают какой-нибудь гибрид системы, который вряд ли будет работать", – считает эксперт.

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. Министерство транспорта РФ предложило обязать службы заказа такси передавать данные о перевозке пассажиров Федеральной службе безопасности.