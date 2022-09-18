Спутниковые снимки получило финское издание Yle. Сообщается, что враг перемещает зенитные ракеты из одного из важнейших районов для противовоздушной обороны россии – из-под Санкт-Петербурга.

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Россия, вероятно, перебрасывает комплексы С-300

Спутниковые снимки показывают, что летом с базы в районе Зеленогорска на Карельском перешейке северо-западнее Санкт-Петербурга исчезли как мобильные огневые платформы, так и ракеты.

Отмечается, что Санкт-Петербург оцеплен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Военный эксперт, майор в отставке Марк Эклунд сказал, что, судя по снимкам, четыре из них пустые.



Карта зенитно-ракетных батарей вокруг Санкт-Петербурга (красным обозначены пустые) / Фото Yle

Марко Эклунд считает, что было вывезено более старое оборудование, которое вряд ли сильно ослабило ПВО Петербурга. По его мнению, были переброшены системы С-300, остались более современные С-400.

К сведению. Российские военные длительное время используют системы С-300 для обстрелов Харьковщины и Николаевщины.

Ниже приведены два снимка с ракетной батареи у поселка Керстово, свидетельствующие о том, что сняты все ракетные установки. На одной картинке в верхнем правом углу виден ряд из 12 из них. Первое фото годичной давности, последнее – в начале сентября 2022 года.

Фото ракетной батареи возле поселка Керстово с разницей в год / Фото Yle



В полутора километрах к северо-востоку расположена еще одна батарея того же полка, которая тоже полностью опустошена. Остается только оборудование радиолокационной станции.

Еще одна опустошенная батарея оккупантов с разницей в год / Фото Yle



Изменения, свидетельствующие о том, что россия перебрасывает ракетные системы, можно увидеть на базе восточнее Санкт-Петербурга, недалеко от берега Ладожского озера. По словам Эклунда, в мае контейнеры с ракетами были загружены на транспортные платформы.

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Загрузка подтверждает то, что в то время, как оборудование обычно должно быть выставлено ровными рядами, на изображении есть пустые места с транспортными средствами рядом с ними.

Также на втором снимке видно, что исчезли не только ракетные контейнеры, но и ряд машин. С полигона в ракетных контейнерах могло быть вывезено до 120 ракет.

В мае контейнеры с ракетами были загружены на транспортные платформы / Фото Yle



Кроме того, произошло перебрасывание около 10 огневых платформ и другой техники с базы к юго-востоку от Санкт-Петербурга.

Опустошенная база юго-восточнее Санкт-Петербурга / Фото Yle

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