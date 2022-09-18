Супутникові знімки отримало фінське видання Yle. Повідомляється, що ворог переміщає зенітні ракети з одного з найважливіших районів для протиповітряної оборони росії – з-під Санкт-Петербурга.

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Росія, ймовірно, перекидає комплекси С-300

Супутникові знімки показують, що влітку з бази в районі Зеленогорська на Карельському перешийку на північний захід від Санкт-Петербурга зникли як мобільні вогневі платформи, так і ракети.

Зазначається, що Санкт-Петербург оточений захисним кільцем із 14 зенітно-ракетних баз. Військовий експерт, майор у відставці Марко Еклунд сказав, що, судячи зі знімків, чотири з них порожні.



Карта зенітно-ракетних батарей навколо Санкт-Петербурга (червоним позначені порожні) / Фото Yle

Марко Еклунд вважає, що було вивезене старіше обладнання, яке навряд чи сильно послабило ППО Петербурга. На його думку, були перекинуті системи С-300, залишилися сучасніші С-400.

До уваги. Російські військові тривалий час використовують системи С-300 для обстрілів Харківщини та Миколаївщині.

Нижче наведено два знімки з ракетної батареї біля селища Керстово, які свідчать про те, що знято всі ракетні установки. На одній картинці у верхньому правому кутку видно ряд із 12 з них. Перше фото річної давності, останнє – початку вересня 2022 року.

Знімки ракетної батареї біля селища Керстово з різницею у рік / Фото Yle



За півтора кілометра на північний схід розташована ще одна батарея того ж полку, яка теж повністю спустошена. Залишається лише обладнання станції радіолокації.

Ще одна спустошена батарея окупантів з різницею у рік / Фото Yle



Зміни, які свідчать про те, що росія перекидає ракетні системи, можна побачити на базі на схід від Санкт-Петербурга, неподалік берега Ладозького озера. За словами Еклунда, у травні контейнери з ракетами були завантажені на транспортні платформи.

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Завантаження підтверджує те, що в той час, як обладнання зазвичай має бути виставлено рівними рядами, на зображенні є порожні місця з транспортними засобами поряд з ними.

Також на другому знімку видно, що зникли не тільки ракетні контейнери, а й ціла низка машин. З полігону в ракетних контейнерах могло бути вивезено до 120 ракет.

У травні контейнери з ракетами були завантажені на транспортні платформи / Фото Yle



Окрім того, відбулося перекидання близько 10 вогневих платформ та іншої техніки з бази на південний схід від Санкт-Петербурга.

Спустошена база на південний схід від Санкт-Петербурга / Фото Yle

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