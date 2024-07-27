Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сказал, что это абсолютно логичные движения врага. Россияне предусматривают, что наше государство в конце концов получит разрешение на использование американских ракет ATACMS в более широком радиусе.

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Россияне действуют на опережение

На сегодня Украина может наносить удары ATACMS по российской территории только в радиусе 100 километров. Однако ракеты могут доставать на расстояние 300 километров. База "Балтимор" входит в зону поражения. Поэтому россияне уже принимают меры и перемещают авиацию.

Чем дальше будут затягивать с разрешением, тем больше аэродромов россияне смогут передвинуть <...> Тогда эффекта будет значительно меньше, чем прямо сейчас,

– подчеркнул Денис Попович.

Есть ли положительный эффект для Украины

Хотя увеличится подлетное время истребителей бомбардировщиков, но ракетных обстрелов и сбросов КАБов этим не избежать. Реактивному самолету без разницы лететь с аэродрома 250 или 500 километров. Только продолжительность полета станет больше на 5 – 10 минут.

Он так же долетит до определенных рубежей пуска и сбросит бомбу, она попадет в цель. Это и весь эффект. Еще немного больше топлива потратят. Придавать этому большое значение, я бы не стал,

– сказал военный обозреватель.

Может ли Байден пойти на радикальный шаг

Попович надеется, что действующий президент США Джо Байден в последние месяцы все-таки даст добро на широкие удары ракетами ATACMS по территории России.

Были же разговоры о том, что Байден хочет сконцентрироваться на помощи Украине, то пусть концентрирует. Наконец отойдет от своих "красных линий". Тем более, что они никакого значения не имеют,

– отметил он.

Политик волновался, что это может каким-то образом повлиять на его предвыборную кампанию. Однако он вышел из предвыборной гонки, соответственно нечего бояться.