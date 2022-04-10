Речь идет об ЗРК средней дальности С-350 "Витязь". Сейчас он размещен в Таганроге Ростовской области, что по прямой примерно в 122 километрах от Донецка.

К теме Россияне – больная нация, им нужна победа, – Гайдай о планах оккупантов до 9 мая

Заметим, что в Донецком и Таврическом направлениях враг пытается взять под контроль населенные пункты: Попасная, Рубежное, Нижнее, Новобахмутівка и Мариуполь. Для этого оккупанты они перемещают на территорию Украины дополнительное вооружение и технику.

С целью усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" до района города Таганрог Ростовской области,

– говорится в сообщении Генштаба.

Видео к теме – Вторая фаза началась еще 5 суток назад, – Арестович