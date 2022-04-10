Мовиться про ЗРК середньої дальності С-350 "Вітязь". Нині він розміщений у Таганрозі Ростовської області, що по прямій приблизно за 122 кілометри від Донецька.

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Зауважимо, що в Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається взяти під контроль населені пункти: Попасна, Рубіжне, Нижнє, Новобахмутівка та Маріуполь. Для цього окупанти вони переміщують на територію України додаткове озброєння та техніку.

З метою посилення системи протиповітряної оборони на Донецькому напрямку окупанти здійснили переміщення дивізіону зенітних ракетних комплексів середньої дальності С-350 “Вітязь” до району міста Таганрог Ростовської області,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

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