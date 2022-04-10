9 травня – чи не найбільш сакральне державне свято для російських окупантів. Ворог готовий кинути багато сил на те, щоб приурочити до цієї дати бодай якусь "перемогу" у війні з Україною.

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Прив'язка до дат

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни прив'язані до сакральних дат. Втім, якщо їм не вдасться втілити свій план до 9 травня – вони просто вигадають нове "свято".

"Це хвора нація. Їм потрібна перемога. Якщо це не 9-те травня, а наприклад, щось би відбулося 3-го червня – нічого страшного. Вони б до 3-го червня щось би вигадали. Їм все одно, що брехати людям. Там же народ – просто біомаса", – сказав Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають війська на Схід України, щоб спробувати повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

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