Россия перешла к худшим тактикам, – Вениславский о заградительных отрядах

Морально-психологическое состояние вооруженных сил страны-агрессора очень подавлено. Руководство увольняют, потому что не выполняет задач, а военных, которые хотят отступить – расстреливают заградительные отряды.

Об этом сообщил в эфире 24 канала народный депутат, член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что украинское командование знало об этих отрядах давно, однако публично обнародовали эту информацию пленные российские военные.

К теме Говорили, что нас наши расстреляют, – российский срочник, которого до недавнего времени "не было" в Украине

Заградительные отряды кадыровцев

По информации Вениславского, точно известно, что на Киевском и Гостомельско-Ирпеньском направлении есть заградительные отряды кадыровцев. Они получили задание расстреливать тех, кто пытается отступить.

Сейчас Россия перешла к худшим тактикам и стратегическим решениям бывшей сталинской и гитлеровской репрессивной машины.

– заявил нардеп.

Болезненное воображение Кремля

По его мнению, такие действия подтверждают, что существуют проблемы с тем, как это воспринимают в высшем политическом руководстве России. Он также отметил, что именно оно ставило задачу за 3 дня выполнить "миссию" (войну против Украины – 24 канал), или, как говорил Путин – за 15 дней.

В то же время Вениславский напомнил, что завтра как раз и будет 15-й день войны. Поэтому, даже несмотря на более сдержанные заявления Путина, практика продемонстрировала, что все это лишь болезненное воображение, которое не ожидало всенародного сопротивления.

Сегодня тактика России – сирийская. Они пытаются совершить гуманитарную катастрофу в городах-миллионниках. Ни один из стратегических городов оккупанты так и не смогли захватить – держатся Харьков, Мариуполь, Сумы, Николаев. До Киева им вообще никогда не добраться,

– подытожил Вениславский.

Интересно – ВСУ разбивают вражескую технику: смотрите видео





Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!