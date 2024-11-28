НПЗ – это очень важный компонент, что позволяет России зарабатывать немалые средства, которые впоследствии идут на войну. Поэтому сейчас на их уничтожении снова стоит сосредоточиться. Таким мнением в ежедневной сводке для 24 Канала поделился летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Российский НПЗ снова атаковали дроны

В ночь на 28 ноября украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод России в Славянске-на-Кубани. Так называемое министерство обороны России сообщило, что сбить якобы удалось 25 беспилотников.

Это уже повторная атака на этот НПЗ. Было бы вообще хорошо восстановить санкции "Буданова-Малюка", особенно в Краснодарском крае – весь Северный Кавказ. Именно эти НПЗ "кормят" российскую армию топливом,

– отметил Роман Свитан.

Россия находит транзитные пути для отправки углеводорода за границу. Это позволяет стране-агрессору зарабатывать средства, которые впоследствии снова идут на финансирование войны.

"Как раз это то, на что сейчас стоит особенно обратить внимание. Для того, чтобы уничтожить завод – надо хотя бы 100 беспилотников на одну точку. Потому что вывести из строя может и несколько БПЛА", – подчеркнул полковник запаса.

Если уничтожать российские НПЗ полностью, тогда и Кремль не сможет зарабатывать с них, что существенно сократит поступления России из-за рубежа.

Украинские дроны увеличивают вес боевых частей

На днях стало известно, что украинские дальнобойные дроны "Лютый" получили в 1,5 раза большую боевую часть. Теперь вместо 50 килограммов она составляет 75 килограммов. Обновленную версию БПЛА, к слову, выпускали по Саратовском НПЗ.

Увеличить еще боевую часть можно путем сокращения количества топлива. Это еще несколько десятков килограммов – больше не удастся. БПЛА – это такой же самолет, и он летает по тем же правилам, что и любой других летательный аппарат,

– отметил летчик-инструктор.

Поэтому увеличение боевой части дронов имеет существенные ограничения, и после достижения предельного предела – около 100 килограммов, в зависимости от вида дрона – нужно переходить на другие средства поражения, считает Свитан.

"Далее должны быть только ракеты двух видов: или крылатая, которая также летает по законам аэродинамики, или баллистическая, на которую больше влияет гравитация", – объяснил Свитан.