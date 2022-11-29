О том, как в Японии реагируют на планы России вторгнуться в их страну, рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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Японцы по своей ментальности миролюбивы, они не верят в то, что Россия может начать какие-то агрессивные действия против страны, имеющей соглашение о гарантиях США. И даже комментируют это немного с юмором — "следовало бы попробовать, уже от России ничего бы не осталось",

– отметил Сергей Корсунский.

Какие территории Россия собирается "защищать"

Он объяснил, на какие территории якобы претендует Россия. Так, "по результатам Второй мировой войны, когда были урегулированы вопросы с имперской Японией, когда была принята новая Конституция, и в целом Япония избавлялась от своего очень печального прошлого", тогда Советский Союз незаконно оккупировал четыре острова, которые находятся севернее Хоккайдо.

Японцы с тех пор не признали эту оккупацию, считают эти территории своими. Они называют их северной территорией. Русские называют их Южной Курильской грядой. Японцы не согласны с этим и не считают эти острова Курилами. Они считают их частью Японского архипелага,

– сообщил Корсунский.

По его словам, эта история тянется уже более 56 лет со времен Сан-Францисской конференции, которая окончательно урегулировала послевоенные претензии к Японии. С тех пор речь идет о том, что эти территории должны быть возвращены.

Впрочем, россияне создали на крупнейшем острове, который по-японски называется Этрофу, мощную военно-морскую базу, как сыронизировал Корсунский, что россияне могут делать, это лишь создавать базы. Никакого экономического развития на этих территориях нет.

Россиянам всюду видится нацизм

Посол напомнил, что в прошлом году россияне неожиданно для японцев начали их обвинять в том, что Япония поддерживает нацистов, фашистов. Мол, Япония должна развивать отношения с Россией, перестать поддерживать Украину.

"Россияне проводят там обучение, постоянно флот свой посылают на японские острова, провоцируя японцев", – сообщил Сергей Корсунский.

Впрочем, японцы на все это реагируют достаточно спокойно:

Во-первых, их силы самообороны все видят, хорошо вооружены, готовы.

Во-вторых, есть гарантии США.

Посол напомнил, что Япония в списке недружественных стран: японцы ввели все возможные санкции против россиян. Зеркально россияне ввели санкции против Японии. И отношения сегодня практически на нуле.

Что следует знать об отношениях России и Японии За Курильские острова между странами идут споры, обострившиеся после широкомасштабного вторжения России в Украину. В Японии полагают, что Россия отобрала Курильские острова, присоединив их к Сахалинской области во Второй мировой войне. Впервые с 2003 года весной этого года Япония назвала их незаконно оккупированными Россией.

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