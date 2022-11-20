Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, Путин весной он хочет иметь около 500 тысяч мобилизованных, а в общей сложности планирует собрать 1 миллион 200 тысяч военных.
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Общая мобилизация – катастрофа для Кремля
Жданов рассказывает, что сейчас в России продолжается призыв, который должен завершиться к 30 ноября.
Но он может быть продолжен. Или остановлен в соответствии с приказом президента России. Ведь Росгвардия и российская полиция уже устали бегать за призывниками. То же самое будет происходить с "чмобиками",
– подчеркивает эксперт.
Жданов считает, если Кремль объявит общую мобилизацию, для них это будет катастрофа. Тех, кого нужно призвать, будет гораздо больше, чем тех, кто их будет отлавливать и увозить в военкоматы.
Желающих становится все меньше
"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем больше мобилизованных и членов их семей будут понимать, что это не их война и что им на ней нечего делать. Несмотря на то, что деньги платятся вроде бы и большие как для России – 200 тысяч рублей", – рассказал военный
По его словам, зарплата мобилизованных начинается от 40–60, максимум – 100 тысяч. Поэтому трудно сказать на сегодняшний день, насколько привлекательна цена вопроса мобилизации в денежном плане.
Однако желающих участвовать в этой бойне становится все меньше. В том числе и у мобресурса, то есть населения Российской Федерации,
– отметил Жданов.
Жданов рассказал о следующих волнах мобилизации в России: смотрите видео
Последствия частичной мобилизации в России: важно
- В стране-агрессоре мобилизация спровоцировала дефицит валюты. Ведь россияне начали снимать деньги с депозитов в долларах и евро, а также произошел всплеск на местной бирже. Глава российского Центробанка призвала население переходить на валюты "дружественных стран", например, юань, вместо того, чтобы покупать доллары и евро.
- Частичная мобилизация в России нанесла удар по экономике страны, которая не была к ней готова. Российские военные мобилизовывали специалистов, вовлеченных в работу критической инфраструктуры. Также произошел масштабный отток кадров из России – потеря почти полмиллиона квалифицированных специалистов, подкосившая ослабленную российскую экономику.
- По словам оппозиционного политика Игоря Яковенко, внутри российской армии нарастает напряжение, выливающееся в конфликты. В России приближается ситуация к 1917 году, когда русские военные вылезли из окопов, свергли линию фронта и начали вешать, расстреливать и убивать командиров. В русской истории это называется словом "смута".