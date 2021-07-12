В российском ведомстве заявили, что боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником.

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Россия отработает ракетные удары в Черном море

Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

Следующим этапом боевой подготовки станут совместные учения с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота. Во время них планируют отработать нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.

Напомним, недавно в Черном море завершились международные учения "Си Бриз".

Учения "Си Бриз-2021": главное