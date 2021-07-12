В российском ведомстве заявили, что боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником.
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Россия отработает ракетные удары в Черном море
Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.
Следующим этапом боевой подготовки станут совместные учения с экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота. Во время них планируют отработать нанесение ракетных и бомбовых ударов по группе кораблей условного противника.
Напомним, недавно в Черном море завершились международные учения "Си Бриз".
Учения "Си Бриз-2021": главное
- Международные военные учения стартовали в Черном море 28 июня, а завершились 10 июля. Они стали самыми масштабными за всю историю.
- Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил, что все определенные задачи удалось полностью выполнить. Мероприятия прошли в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
- Участие в отработке приняли примерно 5 тысяч военнослужащих из более 30 стран. Также в черноморском регионе во время "Си Бриз" находились 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.