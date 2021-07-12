У російському відомстві заявили, що бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником.
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Росія відпрацює ракетні удари в Чорному морі
Фрегати Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" засобами протиповітряної оборони відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби.
Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації й ППО Чорноморського флоту. Під час нього планують відпрацювати нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.
Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі завершилася міжнародні навчання "Сі Бриз".
Навчання "Сі Бриз-2021": головне
- Міжнародні військові навчання стартували у Чорному морі 28 червня, а завершилися 10 липня. Вони стали наймасштабнішими за всю історію.
- Командувач ВМС України Олексій Неіжпапа повідомив, що усі визначені завдання вдалося повністю виконати. Заходи відбулися в Одесі, Очакові, а також на території Дністровського лиману, Кінбурнської коси, островів Зміїний і Первомайський.
- Участь у відпрацюваннях взяли приблизно 5 000 військовослужбовців з понад 30 країн. Також у чорноморському регіоні під час "Сі Бриз" перебували 32 кораблі, 40 літальних апаратів, 18 загонів спеціального призначення і водолазних груп.