Россия планирует "прикрыть" Крым и админграницу тяжелыми огнеметами, – СМИ

Россия готовится усилить защиту Кавказа, оккупированного Крыма и границы с Украиной тяжелыми огнеметами. Оборонное ведомство государства-агрессора хочет сделать это до 2027 года.

Речь идет об огнеметных системах ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка". Они поступят на вооружение новосозданных батальонов в Южном военном округе России.

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В российском министерстве обороны намерены "прикрыть" Кавказ, оккупированный Крым и границу с Украиной, чтобы "защитить Россию с юга". Там утверждают, что огнеметные системы можно будет перебросить и на западное стратегическое направление. Мол, "Тосочка" способна совершать марши по дорогам общего пользования на сотни километров.

Что планирует Россия

В армии государства-агрессора огнеметы находятся на вооружении отдельных частей войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Источники российских СМИ сообщили, что огнеметы намерены отправлять на юг России в несколько этапов. Первый из них продлится до 2024 года. За это время в уже имеющихся частях количество систем увеличат до 42 комплектов. В течение второго этапа планируют продолжать это увеличение, сформировав дополнительные подразделения в полках РХБЗ. Всего к 2027 году Россия хочет создать 3 новых батальона, вооруженных тяжелыми огнеметными системами.