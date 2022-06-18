Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишет российские оппозиционные СМИ. Возможных сроков начала производства он не уточнил.

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У коллег есть планы возродить, например, бренд "Волга" или "Победа". Или и то, и то,

– сказал Мантуров.

Интересно, что предварительно в России анонсировали возобновление производства автомобилей под брендом "Москвич". Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, перешедшего на баланс Москвы.

Обратите внимание! С началом войны в Украине многие международные автокомпании остановили производство в России и прекратили импорт в страну. К слову, российская страховая компания "Росгосстрах" сообщала, что количество обращений из-за кражи запчастей и навесного оборудования автомобилей выросло на 47% с начала 2022 года.

Вперед в "светлое будущее": коротко о брендах, желающих возродить в России

Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" производился на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. Всего было выпущено более 240 000 машин под этой маркой.

Автомобили под маркой "Волга" выпускались на ГАЗе с 1956 года (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). После распада СССР на ГАЗе пытались создавать новые "Волги", но популярностью машина не пользовалась.

К слову, ранее в России предложили присвоить заводы Volkswagen в России выпускать такие же автомобили, но под названием "Буратино".

У россиян нет другого выхода, ведь после полномасштабного вторжения России в Украину одни из первых рынок страны-агрессорки покинули автомобильные компании.

Какие автомобильные компании ушли из России

немецкие автомобили: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN не поставляют свои автомобили в Россию.

японские автомобили: Honda, Nissan, Infinity, Toyota вышли из российского рынка.

американские автомобили: группа General Motors не будет продавать в России следующие марки: Chevrolet, Buick, Cadillac и GMC. К ним присоединился Ford и Harley-Davidson.

итальянские автомобили: Ferrari, Lamborghini и Iveco Group.

шведские автомобили: Volvo Group и Scania.

британские автомобили Jaguar Land Rover и Rolls-Royce.

Корейский Hyundai также покидает рынок России.

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