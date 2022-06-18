Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров, пишуть російські опозиційні ЗМІ. Можливих термінів початку виробництва він не уточнив.

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У колег є плани відродити, наприклад, бренд "Волга" або "Побєда". Або і те, й те,

– сказав Мантуров.

Цікаво, що попередньо в Росії анонсували поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич". Їх збиратимуть на базі колишнього московського заводу Renault, який перейшов на баланс Москви.

Зверніть увагу! З початком війни в Україні багато міжнародних автокомпаній зупинили виробництво в Росії та припинили імпорт у країну. До слова, російська страхова компанія "Росдержстрах" повідомляла що кількість звернень через крадіжки запчастин та навісного обладнання автомобілів зросла на 47% з початку 2022 року.

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Автомобіль ГАЗ-М-20 "Победа" вироблявся на Горьківському автомобільному заводі з 1946 по 1958 рік. Усього було випущено понад 240 тисяч машин під цією маркою.

Автомобілі під маркою "Волга" випускалися на ГАЗі з 1956 року (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). Після розпаду СРСР на ГАЗ намагалися створювати нові "Волги", але популярністю машина не користувалася.

До слова, раніше в Росії запропонували привласнити заводи Volkswagen у Росії випускати такі ж автомобілі, але під назвою "Буратіно".

У росіян немає іншого виходу, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одні з перших ринок країни-агресорки залишили автомобільні компанії.

Які автомобільні компанії пішли з Росії

німецькі автомобілі:Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN не постачають свої авто в Росію.

японські автомобілі: Honda, Nissan, Infinity, Toyota вийшли з російського ринку.

американські автомобілі: група General Motors не продаватиме в Росії такі марки: Chevrolet, Buick, Cadillac та GMC. До них приєднався Ford та Harley-Davidson.

італійські автомобілі: Ferrari, Lamborghini та Iveco Group.

шведські автомобілі: Volvo Group та Scania.

британські автомобілі Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.

корейський Hyundai також покидає ринок Росії.

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