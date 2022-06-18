Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров, пишуть російські опозиційні ЗМІ. Можливих термінів початку виробництва він не уточнив.
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У колег є плани відродити, наприклад, бренд "Волга" або "Побєда". Або і те, й те,
– сказав Мантуров.
Цікаво, що попередньо в Росії анонсували поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич". Їх збиратимуть на базі колишнього московського заводу Renault, який перейшов на баланс Москви.
Вперед у "світле майбутнє": коротко про бренди, які хочуть відродити в Росії
- Автомобіль ГАЗ-М-20 "Победа" вироблявся на Горьківському автомобільному заводі з 1946 по 1958 рік. Усього було випущено понад 240 тисяч машин під цією маркою.
- Автомобілі під маркою "Волга" випускалися на ГАЗі з 1956 року (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). Після розпаду СРСР на ГАЗ намагалися створювати нові "Волги", але популярністю машина не користувалася.
До слова, раніше в Росії запропонували привласнити заводи Volkswagen у Росії випускати такі ж автомобілі, але під назвою "Буратіно".
У росіян немає іншого виходу, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одні з перших ринок країни-агресорки залишили автомобільні компанії.
Які автомобільні компанії пішли з Росії
- німецькі автомобілі:Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN не постачають свої авто в Росію.
- японські автомобілі: Honda, Nissan, Infinity, Toyota вийшли з російського ринку.
- американські автомобілі: група General Motors не продаватиме в Росії такі марки: Chevrolet, Buick, Cadillac та GMC. До них приєднався Ford та Harley-Davidson.
- італійські автомобілі: Ferrari, Lamborghini та Iveco Group.
- шведські автомобілі: Volvo Group та Scania.
- британські автомобілі Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.
- корейський Hyundai також покидає ринок Росії.
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