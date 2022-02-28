Россия планирует заглушить интернет, мобильную связь и телевидение на востоке Украины

Российские оккупанты пытаются всячески посеять панику среди местного населения на востоке Украины, чтобы прекратить их сопротивление. В частности, речь идет о возможном отключении интернета, мобильной связи и телевидении.

По данным оперативно-тактической группировки "Восток", произойдет это в ближайшее время. В прифронтовых районах на востоке Украины могут отключить мобильную связь, а также интернет и телевидение.

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Таким образом, Россия хочет дестабилизировать ситуацию и запустить кампанию с дезинформацией. В частности, оккупанты планируют распространить информацию о капитуляции Украины, чтобы посеять панику среди местного населения и ослабить их сопротивление. На самом же деле украинские военные дают достойный отпор врагу!

Знайте, что украинские воины будут продолжать сражаться! Никакой капитуляции! Моральный дух вражеских сил низкий, они несут огромные потери, и единственное место, где они смогут укрыться от нашего гнева – в украинской земле! Обращаемся к местному населению, не прекращайте борьбу, продолжайте сопротивление, только вместе сможем победить!

– говорится в сообщении.

Полный текст публикации:

Появилась информация, что войска РФ в ближайшее время собираются заглушить в прифронтовых районах на востоке Украины всю мобильную связь, интернет и телевидение. Их цель – параллельно запустить кампанию по дезинформации о якобы сдаче войск и капитуляции Украины, и таким образом посеять среди местного населения панические настроения и прекращение сопротивления.

Знайте, что украинские воины будут продолжать сражаться! Никакой капитуляции! Моральный дух враждебных сил низкий, они несут огромные потери, и единственное место, где они смогут укрыться от нашего гнева – в украинской земле! Обращаемся к местному населению, не прекращайте борьбу, продолжайте сопротивление, только вместе сможем победить!

Слава Украине!