Россия платила Талибану за убийства американцев: в США требуют объяснений разведки
В Конгрессе Соединенных Штатов Америки призвали разведку объяснить скандал с участием России в Афганистане. В СМИ опубликовали расследование о том, что русские платили талибам за убийства американских военных.
С таким призывом к разведке выступила конгрессмен Нэнси Пелоси, сообщает DW.
Важно Громкий скандал и санкции для Путина: Россия платила талибам за убийство военных США и Европы
В частности конгрессмен обратилась к директору национальной разведки США Джону Рэтклиффу и к директору ЦРУ Джине Хаспел. У обоих Пелоси требует объяснить, было ли ранее известно Дональду Трампу о сговоре России с Талибаном.
Уже в течение определенного времени было понятно, что Россия не желает нам добра в Афганистане. Стоит неустанно расследовать информацию о России или любой другой стране, которая считает своей целью – наши вооруженные силы, – совместно заявили конгрессмены Мак Торнберри и Элизабет Чейни.
Новый "российский" скандал в США: коротко
- The New York Times со ссылкой на разведку США рассказал, что россияне платили талибам в Афганистане за убийства американских военных.
- Информацию об этом тут же передали президенту США Дональду Трампу. Впрочем его оппоненты предполагают, что тот мог и раньше знать о таких действиях России.
- В 2019 году в Афганистане убили 20 американских военных. В феврале 2020 года США объявили о полном выводе войск с азиатского государства.
- После открытия американской разведки относительно вмешательства России в Афганистане в США обсуждают введение новых санкций.