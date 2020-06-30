В Конгрессе Соединенных Штатов Америки призвали разведку объяснить скандал с участием России в Афганистане. В СМИ опубликовали расследование о том, что русские платили талибам за убийства американских военных.

С таким призывом к разведке выступила конгрессмен Нэнси Пелоси, сообщает DW.

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В частности конгрессмен обратилась к директору национальной разведки США Джону Рэтклиффу и к директору ЦРУ Джине Хаспел. У обоих Пелоси требует объяснить, было ли ранее известно Дональду Трампу о сговоре России с Талибаном.

Уже в течение определенного времени было понятно, что Россия не желает нам добра в Афганистане. Стоит неустанно расследовать информацию о России или любой другой стране, которая считает своей целью – наши вооруженные силы, – совместно заявили конгрессмены Мак Торнберри и Элизабет Чейни.

Новый "российский" скандал в США: коротко