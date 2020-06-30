У Конгресі Сполучених Штатів Америки закликали розвідку пояснити скандал за участі Росії в Афганістані. У ЗМІ опублікували розслідування про те, що росіяни платили талібам за вбивства американських військових.

З таким закликом до розвідки виступила конгресменка Ненсі Пелосі, повідомляє DW.

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Зокрема конгресменка звернулася до директора національної розвідки США Джона Реткліффа й до директорки ЦРУ Джини Хаспел. В обох Пелосі вимагає пояснити, чи було раніше відомо Дональду Трампу про змову Росії з Талібаном.

Уже впродовж певного часу було зрозуміло, що Росія не бажає нам добра в Афганістані. Варто невпинно розслідувати інформацію про Росію чи будь-яку іншу державу, яка вважає своєю ціллю наші збройні сили, – спільно заявили конгресмени Мак Торнберрі й Елізабет Чейні.

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