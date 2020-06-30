Росія платила Талібану за вбивства американців: у США вимагають пояснень розвідки
У Конгресі Сполучених Штатів Америки закликали розвідку пояснити скандал за участі Росії в Афганістані. У ЗМІ опублікували розслідування про те, що росіяни платили талібам за вбивства американських військових.
З таким закликом до розвідки виступила конгресменка Ненсі Пелосі, повідомляє DW.
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Зокрема конгресменка звернулася до директора національної розвідки США Джона Реткліффа й до директорки ЦРУ Джини Хаспел. В обох Пелосі вимагає пояснити, чи було раніше відомо Дональду Трампу про змову Росії з Талібаном.
Уже впродовж певного часу було зрозуміло, що Росія не бажає нам добра в Афганістані. Варто невпинно розслідувати інформацію про Росію чи будь-яку іншу державу, яка вважає своєю ціллю наші збройні сили, – спільно заявили конгресмени Мак Торнберрі й Елізабет Чейні.
Новий "російський" скандал у США: коротко
- The New York Times з посиланням на розвідку США розповів, що росіяни платили талібам в Афганістані за вбивства американських військових.
- Інформацію про це одразу ж передали президенту США Дональду Трампу. Втім його опоненти припускають, що той міг і раніше знати про такі дії Росії.
- У 2019 році в Афганістані вбили 20 американських військових. У лютому 2020 року США оголосили про повне виведення військ з азіатської держави.
- Після відкриття американської розвідки щодо втручання Росії в Афганістані в США обговорюють запровадження нових санкцій.