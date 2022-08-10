В эфире 24 канала политтехнолог Михаил Шейтельман акцентировал, что мы постоянно упрекаем мир в том, что он недостаточно отреагировал. К примеру, на аннексию Крыма.

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"Когда-то я читал докладные американские записки, которые были опубликованы, а не секретные, конечно. В них были очень четкие слова, что "да, мы не реагировали, как американские вооруженные силы и американская дипломатия, потому что украинцы сами не стали защищать Крым" , – вспомнил Михаил Шейтельман.

По его словам, в 2014 году Украина не стала вооруженным путем защищать полуостров, не убили ни одного забравшегося туда россиянина.

Какие-то санкции были введены и это действительно сыграло свою роль в идущей сейчас войне. Ведь россия плохо подготовилась к войне,

– отметил Михаил Шейтельман.

"У них недостаточно современных танков, есть проблемы с современными ракетами, высокоточным оружием, даже с радиооружием или с оборудованием для радиоподавления. А почему? Потому что санкции уже какие-то работали", – сообщил политтехнолог.

Он отметил, что можно говорить "они были недостаточными", но они были и их вводили.

"За последние почти 6 месяцев мир проделал огромный путь. Мы проделали огромный путь. россия проделала огромный путь в страну-изгнанника", – акцентировал Шейтельман.

По его словам, сегодня вводимые санкции очень жесткие. В случае проведения референдума – будут еще более жестокими. россия и так с трудом выдерживает это давление, ведь у них большие проблемы из-за санкций. страна-агрессор точно не хочет новых.

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