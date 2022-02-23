Эксперты напомнили, что под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины в период с 13 по 19 февраля 2022 года.

Важно Блокада морских портов со стороны России закончилась, – Морская администрация

Такие действия по Резолюции ООН признаются актом агрессии, однако сейчас нет жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО. Мало того, с начала года в Черном море вообще отсутствуют корабли нечерноморских стран НАТО, что учитывая прошлые годы является абсолютно нетипичной ситуацией.

В Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил – 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов России, в том числе:

2 ракетных крейсера,

еще 7 ракетных кораблей различных типов, включая с 2 ракетными подводными лодками.

Центр оборонных стратегий уверяет, что такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточное Средиземноморье.

Обратите внимание! Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина имеет право обратиться к Турции с просьбой закрыть для России проливы в Черное море. Обратиться Украина может в соответствии с конвенцией Монтре. Она предполагает, что Турция сама принимает решения, какие корабли пускать.

Ситуация в Черном море: последние новости

Воды Черного и Азовского морей включили в перечень зон военных рисков.

Россия 10 февраля заявила, что закрывает районы этих морей для якобы учений. В Украине выразили решительный протест.

Уже 15 февраля в Мининфраструктуры сообщили, что Украина предотвратила блокаду черноморских портов.

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