Експерти нагадали, що під виглядом масштабних навчань Кремль організував фактичну морську блокаду Чорноморського узбережжя України в період з 13 по 19 лютого 2022 року.
Важливо Блокада морських портів зі сторони Росії закінчилася, – Морська адміністрація
Такі дії за Резолюцією ООН визнаються актом агресії, проте зараз немає жорсткої реакції від українських партнерів та НАТО. Мало того, з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.
У Середземному морі перебуває безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів Росії, зокрема:
- 2 ракетних крейсери,
- ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.
Центр оборонних стратегій запевняє, що такого нарощування не фіксували з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор'я.
Ситуація у Чорному морі: останні новини
- Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків.
- Росія 10 лютого заявила, що закриває райони цих морів для нібито навчань. В Україні висловили рішучий протест.
- Вже 15 лютого у Мінінфраструктури повідомили, що Україна запобігла блокаді чорноморських портів.
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