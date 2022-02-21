Деталі розкрила пресслужба Державної служби морського та річкового транспорту України. Там наголосили, що плавання рекомендованими шляхами 44,60 відкрито.

Зауважте Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків

Станом на 21 лютого 2022 року райони, оголошені небезпечними для плавання у зв'язку з проведенням артилерійських та ракетних стрільб Російської Федерації, скасовані,

– мовиться у повідомленні.

Наразі залишається чинним українське попередження у зв'язку з навчаннями підрозділів ВМС. Водночас вони не обмежують цивільне судноплавство.

Україна може попросити закрити протоки для Росії

Василь Боднар – посол України у Туреччині – заявив, що Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки у Чорне море.

Звернутися Україна може відповідно до конвенції Монтре. Вона передбачає, що Туреччина сама ухвалює рішення, які кораблі пускати.

Зауважте! Ще 15 лютого води Чорного й Азовського морів додали до переліку зон військових ризиків. Тепер вони належать до регіонів, де можливі війна, піратство та тероризм.

Реакція МЗС на морську блокаду Росії: дивіться відео