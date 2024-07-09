В частности, громко было в Курске, Воронеже и Ростове. Также есть информация о полете беспилотников в район аэродрома "Морозовск", что в Ростовской области, сообщает 24 Канал.

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Вторая за вечер сирена и взрывы в Курске

В Курске было довольно громко. Перед этим в области объявили угрозу атаки БпЛА.

Смотрите видео громкого взрыва в Курске

Кроме того, местные телеграм-каналы сообщают, что в городе во второй раз раздавалась сирена.

Вторая за вечер сирена в Курске: смотрите видео

"Хлопок" в Воронеже

В Воронежской области также была угроза удара дронами. Более того, местный губернатор Гусев заявил, что в регионе работала российская знаменитая "Пе-Ве-О".

По его словам, вражеская армия якобы сбила несколько беспилотников самолетного типа. Гусев традиционно добавил, что ни пострадавших, ни разрушений якобы нет.

Интересно, что местные СМИ перед этим сообщили о еще одних громких взрывах. Однако впоследствии оперативные службы заявили, что не имеют никакой информации о каких-либо "хлопках" в пределах города.

Горячий вечер в Ростове

Местные СМИ и российские мониторинговые ресурсы заявляют о нашествии дронов в Ростовской области. Летят они якобы к аэродрому "Морозовск", где базируются вражеские бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Пролет беспилотников над Ростовской областью: смотрите видео

Правда, сирена раздавалась возле самого Ростова. Заметим, что тревогу дали возле одного из военных городков. А потом к западу от областного центра прогремел взрыв – якобы работала "Пе-Ве-О".

Видео громкого взрыва в Ростове

Как пишут местные, дроны сбивали на подлете к Ростову. В частности, громко было возле хутора Курлаки и в районе Генеральского поселения. Там упали два дрона.

Через некоторое время появилась информация, что после удара дронами горит подстанция и лес рядом с Генеральским. Это Родионово-Несвитаевский район.

Беспилотник взорвал подстанцию в Ростовской области: смотрите видео

По данным СМИ, здесь взорвался трансформатор после вероятного удара беспилотника. Также они показали видео.

И так проблемы с электричеством, еще этого не хватало,

– жалуются пропагандисты.

Впоследствии губернатор Голубев заявил о массированной атаке БпЛА и отчитался о работе "Пе-Ве-О" в области. По его словам, российским военным удалось якобы уничтожить и подавить средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона.

Также он уточнил, что на электроподстанции произошло возгорание двух трансформаторов. А в Ростове-на-Дону на месте падения обломков загорелась сухая растительность. Пожар уже ликвидировали.

В Ростовской области взорвался трансформатор после удара дроном: горячее видео

Напомним, что в Ростовской области якобы из-за жары ввели отключение света.

Этой же ночью мощные взрывы прогремели в Белгороде. Пропагандисты заявляют о повреждении завода "Энергомаш". Более того, по сообщению оппозиционных СМИ, могло прилететь в район военного госпиталя. Также сообщают о мощных прилетах в Муроме.

К слову, ранее ВСУ анонсировали масштабную месть оккупантам за удар и убийство украинских детей в "Охматдете" в Киеве.