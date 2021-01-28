Избиения и массовые задержания активистов на акции поддержки оппозиционера Алексея Навального в России привели к тому, что действия Москвы вновь в центре внимания международных партнеров. Администрация новоизбранного президента США Джо Байдена высказались о будущих планах по противодействию деструктивному влиянию России на остальной мир.

Источник: 24 канал

Санкции США против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент вместе с ним должен восстановить традиционную роль Конгресса в формировании внешней политики страны. "В последнее время 2-партийная поддержка в вопросах внешней политики уменьшилась и размылась, но это не делает исполнительную власть сильнее, это делает нашу страну слабее", - отметил Блинкен.

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Администрация Байдена планирует расширить санкции против России и, в частности, окружения Владимира Путина. Хотят даже организовать собственное расследование отравления Навального. Однако еще не стихло возмущение американцев из-за кибератак со стороны россиян на государственные учреждения США.

Самое первое, по чему ударят санкции, будет строительство "Северного потока-2". Новые ограничения фактически заморозят строительство газопровода на неопределенный срок.

Мы очень обеспокоены поведением России: Навальный, кибератаки, вознаграждения за убийство американцев в Афганистане. Я попросил соответствующие агентства расписать мне каждый из этих пунктов, и я без всяких колебаний буду поднимать эти вопросы перед россиянами,

- заверил Байден.

Что говорят европейские лидеры

Поведение Кремля в отношении оппозиции и мирных демонстрантов возмутило и более близких соседей Москвы – европейских лидеров. Проголосовал за резолюцию по остановке строительства "Северного потока-2" также и Европарламент.

Ряд европейских лидеров еще и требует дополнительных санкций против окружения Владимира Путина и российских пропагандистов. Впрочем, пока документ носит сугубо рекомендательный характер. Правда с этим соглашаются не все. Влиятельная в ЕС Ангела Меркель выступает за завершение строительства.

Очевидно, существует определенный не публичный трек переговоров между Европой и Штатами, о котором мы не знаем. Что касается санкций, я сомневаюсь, что санкции будут введены со стороны Германии и со стороны Европейского Союза,

– заметил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

Несмотря на это, Россия упорно продолжает возводить так называемую дорогую игрушку Путина – газопровод в обход Украины.

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Как идет строительство

Возобновили строительство "Северного потока-2" с помощью собственного корабля "Фортуна". Под санкциями Штатов также находится владелец судна.

Впрочем, скорость строительства сейчас минимальна. Даже Газпром признал, что реализация проекта при нынешнем политическом давлении под угрозой остановки, хотя и обещал достроить газопровод собственными силами.

Не исключение, что остановится "Северный поток-2",

- подчеркнул Куса.

По его словам, вероятнее всего, это произойдет в случае, если многие компании и партнеры выйдут из проекта "Северный поток-2":

страховые компании;

европейские компании, участвующие в проекте;

Германия или Россия, то есть одна из сторон откажется от проекта.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал свой визит в Москву для встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. И хотя о введении новых санкций Боррель не упомянул, этот визит он назвал хорошей возможностью донести до Кремля определенные месседжи и пересмотреть стратегические отношения с Россией.

Строительство "Северного потока-2": кратко