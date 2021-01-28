Побиття та масові затримання активістів на акції підтримки опозиціонера Олексія Навального у Росії призвели до того, що дії Москви знову у центрі уваги міжнародних партнерів. Адміністрація новообраного президента США Джо Байдена висловилися про майбутні плани з протидії деструктивному впливу Росії на решту світу.

Джерело: 24 канал

Санкції США проти Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обраний президент разом з ним повинен відновити традиційну роль Конгресу у формуванні зовнішньої політики країни. "Останнім часом 2-партійна підтримка у питаннях зовнішньої політики зменшилася та розмилася, але це не робить виконавчу владу сильнішою, це робить нашу країну слабшою", – зауважив Блінкен.

Цікаво Імпульс надійде не з Німеччини, – МЗС Польщі про ймовірне блокування "Північного потоку-2"

Адміністрація Байдена планує розширити санкції проти Росії та, зокрема, оточення Володимира Путіна. Хочуть навіть організувати власне розслідування отруєння Навального. Однак ще не стихло обурення американців через кібератаки з боку росіян на державні установи США.

Найперше, по чому вдарять санкції, буде будівництво "Північного потоку-2". Нові обмеження фактично заморозять будівництво газопроводу на невизначений термін.

Ми дуже стурбовані поведінкою Росії: Навальний, кібератаки, винагороди за вбивство американців в Афганістані. Я попросив відповідні агентства розписати мені кожен з цих пунктів, та я без жодних вагань підійматиму ці питання перед росіянами,

– запевнив Байден.

Що кажуть європейські лідери

Поведінка Кремля щодо опозиції та мирних демонстрантів обурила і ближчих сусідів Москви – європейських лідерів. Проголосував за резолюцію по зупинці будівництва "Північного потоку-2" також і Європарламент.

Низка європейських лідерів ще й вимагає додаткових санкцій проти оточення Володимира Путіна та російських пропагандистів. Втім, поки що документ має суто рекомендаційний характер. Щоправда із цим погоджуються не всі. Впливова у ЄС Ангела Меркель виступає за завершення будівництва.

Очевидно, існує певний не публічний трек переговорів між Європою і Штатами, про який ми не знаємо. Щодо санкцій, я сумніваюся, що санкції будуть запроваджені з боку Німеччини і з боку Європейського Союзу,

– зауважив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

Попри це, Росія вперто продовжує зводити так звану дорогу іграшку Путіна – газопровід в обхід України.

До теми Байден вважає "Північний потік-2" поганою угодою для Європи: деталі

Як триває будівництво

Відновили будівництво "Північного потоку-2" за допомогою власного корабля "Фортуна". Під санкціями Штатів також перебуває власник судна.

Втім, швидкість будівництва нині мінімальна. Навіть Газпром визнав, що реалізація проєкту за нинішнього політичного тиску під загрозою зупинки, хоча й обіцяв добудувати газопровід власними силами.

Не виняток, що зупиниться "Північний потік-2",

– наголосив Куса.

За його словами, найімовірніше, це станеться у випадку, якщо багато компаній і партнерів вийдуть з проєкту "Північний потік-2":

страхові компанії;

європейські компанії, які беруть участь у проєкті;

Німеччина або Росія, тобто одна зі сторін відмовиться від проєкту.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував свій візит в Москву для зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. І хоча про запровадження нових санкцій Боррель не згадав, цей візит він назвав хорошою нагодою донести до Кремля певні меседжі та переглянути стратегічні відносини з Росією.

Будівництво "Північного потоку-2": коротко