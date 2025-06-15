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Что известно о взлете МиГов ночью 15 июня

Враг поднял в небо МиГ, когда мониторы писали об ожидаемых отбоях. Во многих областях Украины уже были отбои, последний "Шахед", по данным мониторов, оставался на Киевщине.

Впрочем, на юге начались тревоги из-за ракетной опасности. Впоследствии сообщили, что она есть для всей Украины, ведь в небо взлетел МиГ. Мониторы писали о трех истребителях.

Первые ракеты полетели на Николаевщину. Впоследствии скоростные цели направлялись на Кременчуг через Днепропетровскую область.

Важно сказать, что, кроме угрозы от носителя "Кинжалов" МиГа, есть и баллистическая угроза с севера.

Мониторы пишут, что Россия направила ракеты на Кременчуг. Ранее туда массированно пускали "Шахеды". ВС подтвердили эту информацию.

Около 2:30 два МиГа сели. Они отстрелялись, как только взлетели. Все ракеты были направлены на Кременчуг.

В 2:43 ВС объявили об отбое ракетной опасности.

Будьте в укрытиях, если снова будет тревога!