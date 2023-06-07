Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки затопленного Юга Украины. Масштабы катастрофы впечатляют.

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Как изменились населенные пункты Юга

На изображениях видны дома, почти полностью погруженные в воду. На многих фотографиях видны только крыши построек, вода заполнила парки, магазины, площади и другую инфраструктуру.

Каховская ГЭС до подрыва и после / Фото Maxar Technologies

В компании добавляют, что их изображения охватывают площадь более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом. Это доказывает, что масштабы затопления просто огромны.

Населённые пункты Юга до затопления и после / Фото Maxar Technologies

Вода почти полностью охватила дома местных жителей / Фото Maxar Technologies

Самая сложная ситуация – на левобережье