Компания Maxar Technologies обнародовала спутниковые снимки затопленного Юга Украины. Масштабы катастрофы впечатляют.
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Как изменились населенные пункты Юга
На изображениях видны дома, почти полностью погруженные в воду. На многих фотографиях видны только крыши построек, вода заполнила парки, магазины, площади и другую инфраструктуру.
Каховская ГЭС до подрыва и после / Фото Maxar Technologies
В компании добавляют, что их изображения охватывают площадь более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом. Это доказывает, что масштабы затопления просто огромны.
Населённые пункты Юга до затопления и после / Фото Maxar Technologies
Вода почти полностью охватила дома местных жителей / Фото Maxar Technologies
Самая сложная ситуация – на левобережье
- Из-за того, что левый берег Днепра расположен ниже, там затопления в разы хуже, чем на правобережье.
- В Скадовском районе жалуются, что так называемая оккупационная "власть" сбежала. У людей отсутствует электроснабжение, а также пропадает связь. Люди буквально сидят на крышах своих домов, ожидая помощи.
- Дома, расположенные в 100 метрах от берега, уже в воде. Российские военные, покидая территории, никого не эвакуировали. Тем временем в Олешках вода там поднялась до более чем 3 метров. Из города выездов нет, а из-за большого течения плыть на резиновых лодках опасно.