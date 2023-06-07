Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки затопленого Півдня України. Масштаби катастрофи вражають.
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Як змінились населені пункти Півдня
На зображеннях видно будинки, майже повністю занурені у воду. На багатьох світлинах видно лише дахи будівель, вода заповнила парки, магазини, площі та іншу інфраструктуру.
Каховська ГЕС до підриву і після / Фото Maxar Technologies
У компанії додають, що їхні зображення охоплюють площу понад 2 500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою. Це доводить, що масштаби затоплення просто величезні.
Населені пункти Півдня до затоплення та після / Фото Maxar Technologies
Вода майже повністю охопила будинки місцевих жителів / Фото Maxar Technologies
Найскладніша ситуація – на лівобережжі
- Через те, що лівий берег Дніпра розташований нижче, там затоплення в рази гірші, ніж на правобережжі.
- У Скадовському районі скаржаться, що так звана окупаційна "влада" втекла. У людей відсутнє електропостачання, а також пропадає зв'язок. Люди буквально сидять на дахах своїх будинків, чекаючи на допомогу.
- Будинки, які розташовані за 100 метрів від берега, вже у воді. Російські військові, покидаючи території, нікого не евакуйовували. Тим часом в Олешках вода піднялася до понад 3 метрів. З міста виїздів немає, а через велику течію пливти на гумових човнах небезпечно.