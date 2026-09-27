Делегация Лаврова подсунула представителю Германии фальшивый доклад о Буче

Российская делегация в ходе международных переговоров пыталась вручить европейским дипломатам пропагандистский документ. В этом тексте страна-агрессор цинично отрицает массовые убийства мирных жителей в Киевской области.

Как отмечает издание ASTRA, инцидент произошел во время встречи министров иностранных дел России и Германии.

Что известно о российской подделке?

Пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова похвасталась, что перед немецким представителем Йоханном Вадефулем положили англоязычный перевод брошюры о якобы инсценировке преступлений в Буче.

По ее словам, европейский политик застенчиво прикрыл эту бумажку блокнотом и сделал вид, что ничего не заметил.

Автором 21-страничного документа оказался российский пропагандист и участник войны против Украины Максим Григорьев. Название брошюры соответствует российским пропагандистским методичкам: "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые постановочные спектакли киевского режима".

Свои выводы о вымышленной фальсификации Григорьев построил на словах неизвестных очевидцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Также россияне использовали в качестве аргумента то, что на мемориале в Буче среди более чем пятисот имен погибших гражданских лиц есть несколько фамилий украинских военных.

Факты являются однозначными и неопровержимыми доказательствами,

– цинично и безосновательно отметил пропагандист.

В тексте нет никаких описаний конкретных случаев, а лишь общие суждения и пересказы слухов. Однако на самом деле документ лишь повторяет старые нарративы Кремля о том, что украинская армия якобы сама убивала своих граждан ради "картинки" для западных журналистов.



Брошюра, которую россияне пытались подсунуть немцам на встрече / Фото из сети

Реальные доказательства преступлений

Журналисты напоминают, что российскую ложь давно опровергли многочисленные международные расследования и спутниковые снимки, сделанные еще во время оккупации города.

На кадрах из космоса отчетливо видны тела убитых людей, которые лежали на улицах задолго до прихода украинских военных. Кроме того, миссия ООН официально задокументировала многочисленные случаи внесудебных казней гражданского населения российскими солдатами.

Ранее СМИ уже публиковали свидетельства местных жителей, переживших оккупацию.

В частности, подросток из Бучи рассказывал, как российский военный на его глазах застрелил отца. Также в августе прошлого года появилось новое видео, на котором запечатлено, как оккупанты убивают безоружного мужчину и грабят местный магазин.