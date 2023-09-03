Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его мнению, Украина имеет еще по крайней мере одно эффективное против минных полей оружие, которое до сих пор не использовало.

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Как еще можно уничтожать минные поля россиян

О зажигание минных полей известно еще с войны в Югославии. Теоретически, украинская армия также могла прибегать к этой тактике, считает Свитан.

Также для разминирования территорий на линии соприкосновения можно использовать объемно-детонирующие авиабомбы. Ее особенность заключается в том, что ее взрывчатое вещество – аэрозоль, который тяжелее воздуха. Он растекается по земле, а через некоторое временя взрывается.

Единственным недостатком этой тактики можно считать, что украинской авиации будет непросто заходить в воздушное пространство врага. Поэтому для ее применения украинским военным нужно найти способ забросить эту бомбу на середину минного поля.

"Впереди Силы обороны ждет еще много минных заграждений. Сейчас мы не разминировали и 1% от всех заложенных Россией мин на Таврическом направлении. Украина имеет достаточный запас объемно-детонировочных бомб, поскольку раньше они почти не использовались", – убежден Свитан.

Роман Свитан о противодействии минным полям: смотрите видео

Что известно о минных полях в Запорожье