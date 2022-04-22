В своем видеообращении он подчеркнул, что произойдет это с субботы, 23 апреля. В этот день военные из России будут фактически контролировать Олешки и отвечать за город.

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Оккупанты ищут представителя, который возглавит город

С завтрашнего дня уже полностью Россия берет на себя контроль и ответственность за город.

– подчеркнул он.

Мэр Олешков добавил, что сейчас оккупанты ищут, кто бы мог возглавить город. Никаких фамилий и имен кандидатов они пока не объявляют.

Смотрите видеообращение Евгения Рыщука от 22 апреля:

Он попросил горожан во время комендантского часа не ходить без лишней нужды. Это позволит избежать неприятных последствий. В частности, потому, что в городе уже патрулируют военные из России.

Еще 14 апреля Евгений Рыщук отметил, что в Олешки заходят российские оккупанты. Тогда они и вывесили над мэрией триколор.

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