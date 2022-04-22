У своєму відеозверненні він наголосив, що станеться це від суботи, 23 квітня. У цей день військові з Росії фактично контролюватимуть Олешки та "відповідатимуть" за місто.
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Окупанти шукають представника, який очолить місто
Від завтрашнього дня вже повністю Росія бере на себе контроль та відповідальність за місто,
– наголосив він.
Мер Олешків додав, що наразі окупанти шукають, хто б міг очолити місто. Жодних прізвищ та імен кандидатів вони поки не оголошують.
Дивіться відеозвернення Євгена Рищука від 22 квітня:
Тож він попросив містян під час комендантської години не ходити без зайвої потреби. Це дозволить уникнути неприємних наслідків. Зокрема тому, що у місті вже патрулюють військові з Росії.
Ще 14 квітня Євген Рищук зазначив, що в Олешки заходять російські окупанти. Тоді вони й вивісили над мерією триколор.
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