По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, думать о последствиях аннексии большинство жителей захваченной Россией части Донбасса начали уже после "референдума". При этом у многих лиц возникли вопросы, на которых не нашлось ответов, что вызвало у людей серьезную обеспокоенность.

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Если до объявления аннексии благодаря пропаганде тысячи людей мечтали о том, как "Путин наведет порядок в их городах", то после – все они задумались над тем, а не станет ли их жизнь хуже.

Будет хуже

Уже в первые дни октября у жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" наступило похмелье после "праздника". Люди начали интересоваться, а какой именно для них будет жизнь в "российском Донбассе".

Первый вопрос, заинтересовавший адептов "русского мира", касался зарплат, социальных выплат. Ведь уровень зарплат в квазиреспубликах никоим образом не дотягивает до средних российских показателей. Также людей интересовало, будет ли после аннексии Украина выплачивать пенсии.

Также людей интересовало, будет ли после аннексии Украина выплачивать пенсии. Старики и их родственники пытались выяснить, будут ли российские правоохранители и ФСБшники признавать украинские паспорта, ведь попасть на подконтрольную Украине территорию, где жители Донбасса снимают наличные, без документов с трезубцем невозможно.

Кроме того, население временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей обеспокоилось возможным ростом коммунальных платежей и увеличением стоимости горючего.

Также немало вопросов возникло у людей о дальнейшей мобилизации. Кто-то надеялся, что теперь мужчины с инвалидностью смогут выходить из дома и не бояться оказаться в окопах. Другие же интересовались, смогут ли претендовать на компенсации родственники погибших и боевики, получившие ранения до аннексии, и в дни между объявлением Путина и "фактическим присоединением".

На один из вопросов жители Донбасса не нашли ответа, ведь Кремль объявил о политическом решении аннексировать территории, однако никаких объяснений ни вассалам, ни "чиновникам" на местах никто не давал. Однако предположения людей и "чиновников" относительно дальнейшей жизни крайне негативны, ведь "Путин всех кинет", а Украина будет точно освобождать и возвращать территории. В то, что Россия будет заботиться о "новых русских", будет защищать их регион так же, как настоящие российские области, никто не поверил. Так что любители русского мира сходятся во мнении о том, что после аннексии будет только хуже.

Выехать с Донбасса в Россию невозможно, паспорта не признают

Впрочем, даже несмотря на негативные ожидания многих жителей оккупированных городов Востока, реальность оказалась гораздо хуже. Уже 2 октября ФСБшники вдруг полностью перестали пропускать людей в Россию. Мол, без спецпропуска теперь не может уехать ни пенсионерка, ни ребенок. Какие дополнительные документы нужны "гражданам России", чтобы попасть из временно оккупированного Донбасса в Ростовскую область, на пунктах пропуска никому объяснить не смогли. Говорят, что существует приказ командования о полном запрещении выезда, а как именно можно получить разрешения на пересечение границы, никто не знает.

Наиболее интересно то, что абсолютно все, кто пытался покинуть так называемые "ДНР" и "ЛНР" после 2 октября, попытались воспользоваться российскими паспортами. То есть уже после аннексии оккупированных территорий у Путина решили не пускать "россиян" в Россию.

Когда именно для жителей Донбасса откроются границы, пока неизвестно.

Шахты – закроют

Кроме того, что Москва уже в первые дни показала свое реальное отношение к жителям аннексированных городов, решение о "присоединении к России" никак не повлияло на планы оккупантов окончательно уничтожить все предприятия Донбасса. Ради мобилизации остатков мужского населения, а также снятия с себя груза тащить дотационные заводы и шахты.

Так что в ближайшие месяцы на тех территориях, которые еще будут подконтрольны россиянам, жизнь людей будет стремительно ухудшаться. Хотя пропагандисты, конечно, будут рассказывать всем о невероятном улучшении.