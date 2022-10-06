За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, думати про наслідки анексії більшість жителів захопленої Росією частини Донбасу почали вже після "референдуму". При цьому у багатьох осіб виникли питання, на яких не знайшлося відповідей, що викликало у людей серйозне занепокоєння.

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Якщо до оголошення анексії завдяки пропаганді тисячі людей мріяли про те, як "Путін наведе лад у їх містах", то після – всі вони замислилися над тим, а чи не стане їх життя гіршим.

Буде гірше

Вже у перших днях жовтня у жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" настало похмілля після "свята". Люди почали цікавитися, а яким саме для них буде життя у "російському Донбасі".

Перше питання, яке зацікавило адептів "русского мира", стосувалося зарплат, соціальних виплат. Адже рівень зарплат у квазіреспубліках жодним чином не дотягує до середніх російських показників. Також людей цікавило, чи буде після анексії Україна виплачувати пенсії.

Також людей цікавило, чи буде після анексії Україна виплачувати пенсії. Літні люди та їх родичі намагалися з'ясувати, чи визнаватимуть російські правоохоронці та ФСБшники українські паспорти, адже потрапити на підконтрольну Україні територію, де жителі Донбасу знімають готівку, без документів із тризубом неможливо.

Крім того, населення тимчасово окупованих частин Донеччини та Луганщини занепокоїлося через можливий зріст комунальних платежів та збільшення вартості пального.

Також чимало питань виникло у людей про подальшу мобілізацію. Хтось сподівався на те, що відтепер чоловіки з інвалідністю зможуть виходити з будинків та не боятися опинитися в окопах. Інші ж цікавилися, чи зможуть претендувати на компенсації родичі загиблих та бойовики, які отримали поранення до анексії, й у дні між оголошенням Путіна та "фактичним приєднанням".

На жодне з питань жителі Донбасу не знайшли відповіді, адже Кремль оголосив про політичне рішення анексувати території, однак ніяких пояснень ані васалам, ані "чиновникам" на місцях ніхто не надавав. Однак припущення людей та "посадовців" щодо подальшого життя є вкрай негативними, адже "Путін всіх кине", а Україна точно звільнятиме та повертатиме території. У те, що Росія піклуватиметься про "нових русскіх", захищатиме їх регіон так само як справжні російські області, ніхто не повірив. То ж любителі "русского мира" сходяться на думці про те, що після анексії буде лише гірше.

Виїхати з Донбасу до Росії неможливо, паспорти не визнають

Втім, навіть попри негативні очікування багатьох мешканців окупованих міст Сходу, реальність виявилася набагато гіршою. Вже 2 жовтня ФСБшники раптом повністю припинили пропускати людей до Росії. Мовляв, без спецперепустки відтепер не може виїхати ані пенсіонерка, ані дитина. Які саме додаткові документи потрібні "громадянам Росії", аби потрапити з тимчасово окупованого Донбасу до Ростовської області, на пунктах пропуску нікому пояснити не змогли. Кажуть, що існує наказ командування про повну заборону виїзду, а як саме можна отримати дозволи на перетин кордону, ніхто не знає.

Найбільш цікавим є те, що абсолютно всі, хто намагався покинути так звані "ДНР" та "ЛНР" після 2 жовтня, спробували скористатися російськими паспортами. Тобто вже після анексії окупованих територій у Путіна вирішили не пускати "росіян" до Росії.

Коли саме для мешканців Донбасу відкриються кордони, наразі невідомо.

Шахти – закриють

Крім того, що Москва вже у перші ж дні показала своє реальне ставлення до жителів анексованих міст, рішення про "приєднання до Росії" ніяк не вплинуло на плани окупантів остаточно знищити всі підприємства Донбасу. Заради мобілізації залишків чоловічого населення, а також зняття з себе ярма тягнути дотаційні заводи та шахти.

То ж найближчими місяцями на тих територіях, які ще будуть підконтрольні росіянам, життя людей стрімко погіршуватиметься. Хоча пропагандисти, звісно, розказуватимуть всім про неймовірні покращення.