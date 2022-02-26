Россия полностью проиграла во времени, – военный эксперт

В настоящее время у врага нет оперативного резерва в России. Будь он, то Украина имела бы новую волну нашествия.

Согласно правилам ведения войны, враг наращивает усилия до тех пор, пока не станет достигать поставленных целей. Об этом сказал в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

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Россия не имеет оперативного резерва

По его словам, если в таком случае усилия не дают результатов, то враг проиграл. Сейчас у России некого вводить в бой.

"Мобилизовать такое количество людей, перевооружить, научить, укомплектовать части и перевести их в границу с Украиной или на временно оккупированные территории нашего государства нужно очень большое время. Они по времени проиграли полностью", – пояснил Жданов.

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