Речь идет об остатках четырех ракет Hwasong-11. Их КНДР могла передать России вопреки санкциям, направленным на то, чтобы Пхеньян не мог разработать такое оружие, а Москва – импортировать его.

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Маркировка указывает, что ракеты изготовлены в 2024 году

Эксперты независимой британской группы Conflict Armament Research, идентифицирующей и отслеживающей оружие и боеприпасы, используемые в войнах по всему миру, провели свои исследования в Киеве 3 сентября. В среду, 11 сентября, они опубликовали отчет своей работы.

Они расшифровали производственную маркировку на нескольких частях каждой ракеты, обломки которых удалось собрать в Украине после атак.

Ракета Hwasong-11, использованная во время атаки на Киев 18 августа, имела отметки, указывающие на то, что она была изготовлена ​​в этом году. На внутренних частях трех других, которые использовались при нападениях в июле и августе, не было маркировки, указывающей, когда они были изготовлены,

– пишет NYT.

Справочно. Ракета Hwasong-11 имеет дальность около 700 километров. Она может быть снабжена ядерными или обычными боеголовками. Зрительно Hwasong-11 похожа на российскую баллистическую ракету малой дальности "Искандер".

Предполагают, что атаковавшие Киев ракеты были созданы из компонентов, изготовленных западными странами в 2023 году.

Определение года производства, которое мы смогли произвести в поле, глядя на эти остатки, указывает на очень узкое окно между производством, передачей и использованием. И я думаю, что это достаточно важно, поскольку мы говорим о Северной Корее, стране, которая находится под санкциями почти два десятилетия.

– добавил глава Conflict Armament Research в Украине Дэмиен Сплитерс.

КНДР могла осуществить вторую поставку баллистики в Россию

В январе 2024 года Белый дом обвинил Северную Корею в поставках России баллистических ракет. О дальнейших поставках ранее не сообщалось.

Дэмиен Сплитерс считает, что на этой передаче ракет не закончились и это могла быть уже вторая поставка.

"В марте Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить мониторинг попыток Северной Кореи избежать санкций по поводу ее ядерной программы. Прекращение работы наблюдателей, сказал господин Сплитерс, было главной причиной того, что страна смогла продолжить строительство и передачу боеприпасов в Россию" , – пишет NYT.

К сожалению, у Украины есть ограниченные возможности ПВО, чтобы сбивать подобные баллистические ракеты. Ключевой системой для этого есть системы Patriot.