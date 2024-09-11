В Иране отрицают передачу России баллистических ракет. В то же время после введения санкции США глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что ограничения не являются решением, а частью проблемы.

Смотрите также Отказ Монголии арестовать Путина – ответственность всего мира, – Зеленский

Иран отмечает ошибку

Глава МИД Ирана написал, что США и ЕС действуют на основе "ложного интеллекта и ложной логики"

Кроме этого, он в очередной раз заявил, что Тегеран не передавал Москве баллистические ракеты. При этом иранский министр утверждает, что санкции не являются решением проблемы, а ее частью.

Зависимые от санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие?

– спросил Арагчи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 10 сентября, подтвердил, что Иран передал России баллистические ракеты. Впоследствии официально стало известно, что против Тегерана ввели санкции.

По словам Блинкена, россияне могут атаковать Украину полученными иранскими ракетами уже в ближайшие недели.