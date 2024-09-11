У Ірані заперечують передачу Росії балістичних ракет. Водночас після введення санкції США глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що обмеження не є рішенням, а частиною проблеми.
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Іран наголошує на помилці
Глава МЗС Ірану написав, що США і ЄС діють на основі "помилкового інтелекту та помилкової логіки"
Крім цього, він вкотре заявив, що Тегеран не передава Москві балістичні ракети. При цьому іранський міністр стверджує, що санкції не є розв'язанням проблеми, а її частиною.
Залежні від санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю?
– запитав Арагчі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 10 вересня, підтвердив, що Іран передав Росії балістичні ракети. Згодом офіційно стало відомо, що проти Тегерану запровадили санкції.
За словами Блінкена, росіяни можуть атакувати Україну отриманими іранськими ракетами уже найближчими тижнями.