Трамп легко мог бы это остановить: аналитик сказал, почему США "не замечают" помощи России Ирану

Западная пресса сообщает, что Россия присоединилась к помощи Ирану и предоставляет разведданные, чтобы Тегеран мог атаковать военные объекты США на Ближнем Востоке. Кремль поддерживает Иран ровно на столько, на сколько Соединенные Штаты позволяют это делать.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов, добавив, что если бы президент США Трамп серьезно отнесся бы к таким действиям Москвы, то это прекратилось бы.

Чего опасается администрация Трампа?

Сегодня Трамп заявляет, что не видит знак, что Россия помогает Ирану, а его спецпосланник на Ближнем Востоке Уиткофф заверил, что Кремль был предупрежден Штатами не идти на такой шаг и выразил надежду, что россияне все-таки не поддерживают никакими действиями иранский режим. По словам аналитика, учитывая такие высказывания, становится очевидным, что сейчас американская администрация не готова занимать решительную позицию по этому поводу.

Думаю, что это связано со страхом перед третьей мировой войной. Определенные люди в администрации, в том числе и Трамп, серьезно относятся к этому вопросу. Нам может казаться тогда непонятным, почему он начал войну в таком чувствительном регионе как Ближний Восток, но в США есть очень много оправданий и объяснений этому: экономических, политических,

– озвучил Костогрызов.

Чем именно Кремль может помогать Ирану?

По словам аналитика, сейчас степень вовлеченности России в войну в Иране заключается в передаче Тегерану разведывательных данных. Кроме того, он предположил, что россияне довольно ограниченно, но передают Ирану необходимые материалы для ведения боевых действий, если не оружие, то запчасти к нему, технологии производства.

Однако Костогрызов отметил, что это очевидно нет пока массового характера, потому что есть 2 фактора, которые ограничивают Путина: сама Россия не имеет существенного ресурса, чтобы вести войну на несколько фронтов; Кремль боится того, что это будет разоблачено и на это среагируют США.

Одно дело для Трампа отмахнуться от 1 – 2 вопросов СМИ, а другое – если американская и европейская разведки публично заявят о том, что Россия помогает Ирану. Тогда должны быть 2 разные реакции. Даже администрация Трампа в таком случае будет вынуждена России отвечать,

– пояснил Костогрызов.

Аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" прогнозирует, что Москва и в дальнейшем будет поддерживать Тегеран, хотя и ограниченно, и будет делать это пока Соединенные Штаты на это закрывают глаза.

