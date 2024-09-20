Об этом 24 Каналу рассказала журналистка Суспільне.Суми Екатерина Гладенко, отметив. что известно об одной погибшей женщине. Россия нанесла циничный удар КАБом по пансионату сознательно, рядом не было военных целей.

Смотрите также Россия ударила КАБом по пансионату для пожилых людей в Сумах: страшные кадры с места

Сумы оправляются после страшного удара россиян

Журналистка рассказала, что в результате удара по пансионату известно о 14 травмированных. Погибла одна 78 летняя женщина. Из 14 раненых – 13 из них пациенты. Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью, которая проходила мимо пансионата во время попадания.

Вчера 221 пациента эвакуировали, людей вывозили в другие медицинские учреждения города. Это продолжалось несколько часов. За считанные минуты забрали раненых, потом развозили тех, кто не мог самостоятельно передвигаться. Сначала их разложили во дворе заведения,

– отметила Гладенко.

Оккупанты совершили удар по пятиэтажному зданию управляемой авиационной бомбой. Повреждены технический и пятый этажи. На последнем на момент удара находилось 24 пациента. В здании, кроме пациентов, находилось 60 работников заведения.

Россияне нанесли удар по пансионату сознательно, рядом не было ни одной военной цели. Гериатрический пансионат – это пригород Сум.

"Относительно восстановления здания пока информации нет. Единственное, пока что создан штаб ликвидации последствий. Выбиты практически все окна, повреждено перекрытие. Стены целы, поэтому ремонт - дело времени", – добавила журналистка.

Важно! Родные пациентов пансионата в Сумах могут узнать информацию о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

К слову, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по пансионату. Он заявил, что Украина обязательно ощутимо ответит российской армии на этот террор.