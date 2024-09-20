Про це 24 Каналу розповіла журналістка Суспільне.Суми Катерина Гладенко, зауваживши. що відомо про одну загиблу жінку. Росія завдала цинічний удар КАБом по пансіонату свідомо, поруч не було військових цілей.

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Суми оговтуються після страшного удару росіян

Журналістка розповіла, що внаслідок удару по пансіонату відомо про 14 травмованих. Загинула одна 78 річна жінка. З 14 поранених – 13 з них пацієнти. Ще одна жінка звернулась по медичну допомогу, яка проходила повз пансіонату під час влучання.

Вчора 221 пацієнта евакуювали, людей вивозили в інші медичні заклади міста. Це тривало кілька годин. За лічені хвилини забрали поранених, потім розвозили тих, хто не міг самостійно пересуватись. Спершу їх розклали на подвір'ї закладу,

– зауважила Гладенко.

Окупанти здійснили удар по п'ятиповерховій будівлі керованою авіаційною бомбою. Пошкоджено технічний та п'ятий поверхи. На останньому на момент удару перебувало 24 пацієнти. В будівлі, крім пацієнтів, перебувало 60 працівників закладу.

Росіяни завдали удар по пансіонату свідомо, поруч не було жодної військової цілі. Геріатричний пансіонат – це передмістя Сум.

"Щодо відновлення будівлі поки інформації немає. Єдине, поки що створений штаб ліквідації наслідків. Вибиті практично всі вікна, пошкоджене перекриття. Стіни цілі, тому ремонт-справа часу", – додала журналістка.

Важливо! Рідні пацієнтів пансіонату в Сумах можуть дізнатись інформацію про своїх близьких за телефоном обласного контактного центру 0800 301 501 (дзвінки безкоштовні).

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по пансіонату. Він заявив, що Україна обов'язково відчутно відповість російській армії на цей терор.