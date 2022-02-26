Подоляк заявил, что дальше Россия попытается нанести максимальное поражение гражданской инфраструктуре.

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Советник главы ОПУ добавил, что Россия ввела в бой практически все свои резервы. "Они рассчитывали на блицкриг, но такого не произошло. Они в эту ночь планировали сломать нашу оборону, поэтому раздаются обстрелы даже по гражданским", – заявил Подоляк.

Краткосрочный прогноз, по мнению Подоляка, будет нарастать истерика руководства вооруженных сил России. Они попытаются нанести максимальные поражения гражданской инфраструктуре хотя бы некоторых городов. И ясно, что Россия не сможет этого сделать.

Но они будут хотеть нанести максимальные поражения не военной инстраструктуре, а именно мирным гражданам. Ибо это будет классическая истерия людей, планировавших блицкриг, но его не получивших. Сегодня уже 3 день сопротивления Украины,

– сказал он.

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